Перенести сайт на новую версию joomla

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Закрыт7 заявок116 просмотров

Основное — Сейчас сайт на версии — 1.5.8. Нужно перенести его на актуальную версию 2.5.4.

Хотелось бы сориетироваться по срокам и стоимости

Joomla
13 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
23 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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