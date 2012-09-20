Доработка карты Яндекс.Карт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки102 просмотра

Нужен человек, который сможет чуть дописать JS функцию "showAddress" на странице http://www.simplexgroup.ru/about/ofis

нужно вставить четвертым параметром стиль балуна (http://api.yandex.ru/maps/doc/jsapi/1.x/mod/concepts/plainstyle.xml)

JavaScript
13 лет назад
zarbazan4ik
Евгений 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров