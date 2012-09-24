Нужно доработать сайт на Друпал

Стоит версия 6.26 сайт http://narazves.com/ , надо:

1) сделать ЧПУ , чтобы в url подставлялся title на траснлите. (при этом проверить, чтобы работали все внутренние ссылки)

2) надо сделать карту сайта и разместить ссылку на нее в футере

3) В меню сделать чуть крупнее шрифт, чтобы лучше читался.

4) В шапку добавить органично (чтобы были заметны) телефоны, почту и скайп (с иконкой, чтобы можно было нажать - и звонил)

5) в верхнем правом углу, чтобы когда корзина не пустая, писалось - столько то товаров (товаров: 2шт например) и общая стоимость (На сумму : 1000р).

6) При оформлении заказа, при выборе вида доставки

а) Доставка по городу, писалось

Доставка курьером В ПРЕДЕЛАХ МКАД: от 1 до 10кг - 300р.;от 10кг - бесплатно;

Доставка курьером ЗА ПРЕДЕЛАМИ МКАД: от 1 до 10кг - 450р.; от 10кг - 300р.;

Подробнее и ссылка на http://narazves.com/node/10

б) Самовывоз - М. Речной вокзал, первый вагон из центра

в) Доставка почтой - вес до 9 кг = 300 руб.

посылки весом более 9 кг делятся на 2 и более. , подробнее http://narazves.com/node/10

7) При нажатии на лого в шапке - возврат на главную

Пишите стоимость и сроки.