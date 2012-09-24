Сайт для продажи квартир, интересует уже готовое ПО уже запущенного проекта.
Нужно доработать сайт на Друпал
Стоит версия 6.26 сайт http://narazves.com/ , надо:
1) сделать ЧПУ , чтобы в url подставлялся title на траснлите. (при этом проверить, чтобы работали все внутренние ссылки)
2) надо сделать карту сайта и разместить ссылку на нее в футере
3) В меню сделать чуть крупнее шрифт, чтобы лучше читался.
4) В шапку добавить органично (чтобы были заметны) телефоны, почту и скайп (с иконкой, чтобы можно было нажать - и звонил)
5) в верхнем правом углу, чтобы когда корзина не пустая, писалось - столько то товаров (товаров: 2шт например) и общая стоимость (На сумму : 1000р).
6) При оформлении заказа, при выборе вида доставки
а) Доставка по городу, писалось
Доставка курьером В ПРЕДЕЛАХ МКАД: от 1 до 10кг - 300р.;от 10кг - бесплатно;
Доставка курьером ЗА ПРЕДЕЛАМИ МКАД: от 1 до 10кг - 450р.; от 10кг - 300р.;
Подробнее и ссылка на http://narazves.com/node/10
б) Самовывоз - М. Речной вокзал, первый вагон из центра
в) Доставка почтой - вес до 9 кг = 300 руб.
посылки весом более 9 кг делятся на 2 и более. , подробнее http://narazves.com/node/10
7) При нажатии на лого в шапке - возврат на главную
Пишите стоимость и сроки.
Выбранный исполнитель
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