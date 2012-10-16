Мне нужен человек, который сможет сделать модуль для этого сайта http://www.freelancer.com/affiliates/dmonco/ по их API документации. Модуль должен обновлять данные. Также должен быть фильтр по категориям.
Написать ТЗ для автопортала
Написать ТЗ автопортала. По сути, надо описать функционал auto.ru
Ждем ваши предложения по цене, срокам и опыту подобной работы.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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