Написать ТЗ для автопортала

Сотрудничеством очень доволен. быстро согласовали условия, начали работу. в процессе работы все согласования со стороны Заказчика проходили оперативно, без задержек. Комментарии были четкими, уместными и конкретными. Одно удовольствие такие комментарии учитывать в работе) С оплатой тоже проблем не возникало, все в срок и без задержек. рекомендую!