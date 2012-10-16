Написать ТЗ для автопортала

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки168 просмотров

Написать ТЗ автопортала. По сути, надо описать функционал auto.ru

Ждем ваши предложения по цене, срокам и опыту подобной работы.

13 лет назад
safroni
Иван 
44 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

itoropov
Илья 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$190
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Сотрудничеством очень доволен. быстро согласовали условия, начали работу. в процессе работы все согласования со стороны Заказчика проходили оперативно, без задержек. Комментарии были четкими, уместными и конкретными. Одно удовольствие такие комментарии учитывать в работе) С оплатой тоже проблем не возникало, все в срок и без задержек. рекомендую!

Заявки фрилансеров

itoropov
Илья 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад