itoropov

Илья Торопов itoropov

 
36 летРоссия/Киров
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Менеджер проектов. Проектирование и написание ТЗ.

# Разработка сайтов / Менеджер проектов

1. Создание сайта для ООО «Делайт 2000»

2. Создание интернет-магазина «Электронный Квадрат»

3. Создание официального сайта и b2b-системы работы с дилерами компании Auvix

4. Модернизация официального сайта Правительства Кировской области

5. Модернизация официального сайта Законодательного собрания Кировской области

6. Модернизация официального сайта ООО КБ «Хлынов»

7. Создание группы сайтов для ООО «Ресо-мед» (основной+11 региональных)

8. Создание новостного информационного портала г.Кирова и Кировской области Вятка

9. Создание интернет-магазина «Служба доставки «Системы ГЛОБУС»

10. Сопровождение, развитие и аккаунт-менеджмент сайтов компании «Обухов»

11. Модернизация сайта masterdom.ru

12. Создание интернет-магазина отделочных материалов Neodomik.ru

13. Создание туристического портала Кировской области

14. Создание сайта Wize-AV

15. Создание сайта бренда Lumien

16. Создание сайта интерактивного оборудования IQBoard

17. Создание интернет-магазина Zakaz43.ru

18. Создание официального сайта Управления по газификации Кировской области

19. Создание сайта оборудования для штрихового кодирования

20. Создание сайта для компании Евробизнес

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# Проектирование и Написание ТЗ

1. Создание сайта для ООО «Делайт 2000»

2. Модернизация официального сайта Правительства Кировской области

3. Создание официального сайта и b2b-системы работы с дилерами компании Auvix

4. Создание группы сайтов для ООО «Ресо-мед» (основной+11 региональных)

5. Модернизация официального сайта Законодательного собрания Кировской области

6. Модернизация официального сайта ООО КБ «Хлынов»

7. Создание новостного информационного портала г.Кирова и Кировской области Вятка.р

8. Создание интернет-магазина «Служба доставки «Системы ГЛОБУС»

9. Создание официального сайта Управления по газификации Кировской области

10. Создание туристического портала Кировской области

11. Создание сайта оборудования для штрихового кодирования

12. Модернизация сайта masterdom.ru

13. Создание интернет-магазина отделочных материалов Neodomik.ru

14. Создание сайта компании Евробизнес

Отзывы заказчиков
safroni
Иван 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$190
10 баллов
11 лет назад
Написать ТЗ для автопортала
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