# Разработка сайтов / Менеджер проектов
1. Создание сайта для ООО «Делайт 2000»
2. Создание интернет-магазина «Электронный Квадрат»
3. Создание официального сайта и b2b-системы работы с дилерами компании Auvix
4. Модернизация официального сайта Правительства Кировской области
5. Модернизация официального сайта Законодательного собрания Кировской области
6. Модернизация официального сайта ООО КБ «Хлынов»
7. Создание группы сайтов для ООО «Ресо-мед» (основной+11 региональных)
8. Создание новостного информационного портала г.Кирова и Кировской области Вятка
9. Создание интернет-магазина «Служба доставки «Системы ГЛОБУС»
10. Сопровождение, развитие и аккаунт-менеджмент сайтов компании «Обухов»
11. Модернизация сайта masterdom.ru
12. Создание интернет-магазина отделочных материалов Neodomik.ru
13. Создание туристического портала Кировской области
14. Создание сайта Wize-AV
15. Создание сайта бренда Lumien
16. Создание сайта интерактивного оборудования IQBoard
17. Создание интернет-магазина Zakaz43.ru
18. Создание официального сайта Управления по газификации Кировской области
19. Создание сайта оборудования для штрихового кодирования
20. Создание сайта для компании Евробизнес
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# Проектирование и Написание ТЗ
1. Создание сайта для ООО «Делайт 2000»
2. Модернизация официального сайта Правительства Кировской области
3. Создание официального сайта и b2b-системы работы с дилерами компании Auvix
4. Создание группы сайтов для ООО «Ресо-мед» (основной+11 региональных)
5. Модернизация официального сайта Законодательного собрания Кировской области
6. Модернизация официального сайта ООО КБ «Хлынов»
7. Создание новостного информационного портала г.Кирова и Кировской области Вятка.р
8. Создание интернет-магазина «Служба доставки «Системы ГЛОБУС»
9. Создание официального сайта Управления по газификации Кировской области
10. Создание туристического портала Кировской области
11. Создание сайта оборудования для штрихового кодирования
12. Модернизация сайта masterdom.ru
13. Создание интернет-магазина отделочных материалов Neodomik.ru
14. Создание сайта компании Евробизнес
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!