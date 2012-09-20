Программист для удаленного сотрудничества

Для постоянного попроектного сотрудничества требуется программист (в основном – разработка и доработка сайтов с использованием системы управления студии). Сложность разная, в основном информационные сайты и магазины, но бывают и крупные интересные проекты. Важно уделять большое внимание качеству.

Требования стандартные:

- Знание HTML, PHP, MySql, CSS, Javascript, Ajax

- Умение разбираться в чужом коде

- Опыт работы и портфолио (чем внушительней, тем серьезней проекты будут доверяться)

- Желательны периодические встречи для обсуждения задач

- Постоянная связь хотя бы в рабочие часы (как минимум кроме почты аська или скайп) + бесперебойный инет.

- Желание работать, ответственность, умение четко формулировать мысли и соблюдать сроки.

Задачи:

- Верстка макетов, разработка сайтов на системе управления студии и их размещение на сервере. Если кроме этого есть опыт работы с любимой CMS, это только плюс.

- Поддержка и программное расширение существующих сайтов

- Разработка индивидуальных модулей

Предпочтение:

Москва и Подмосковье, но если с вами легко и удобно – хоть Африка.

Оплата:

Попроектная. Просчет – согласование – предоплата – и окончательная оплата после сдачи.

Резюме, портфолио, вопросы и предложения строго на почту [email protected] или в ответы к проекту.

Большое спасибо за внимание!