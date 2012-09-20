Создание сайта на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок151 просмотр

Создание сайта на WordPress

Необходимо создать сайт журнала на WordPress. Функционал сайта предусматривает размещение статей, разделенных по выпускам, архив, региональные выпуски. Также планируется поиск записей по критериям, регистрация пользователей.

Дизайн есть, верстка есть.

https://dl.dropbox.com/u/1808863/Wordpress/Wordpress.zip - прототипы

https://dl.dropbox.com/u/1808863/Wordpress/%D0%A2%D0%97%20WP.docx - ТЗ

WordPress
13 лет назад
gdsx10
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14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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