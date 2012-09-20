Прикрутить к компоненту Joomla Estate Agent Improved v1.5.3 Яндекс карты. Имеющиеся в нём гугл карты убрать (заменить). Фукционал карт гугла перенести на яндекс карты (автопоиск объекта на карте по введённым координатам или адресу)
Создание сайта на WordPress
Создание сайта на WordPress
Необходимо создать сайт журнала на WordPress. Функционал сайта предусматривает размещение статей, разделенных по выпускам, архив, региональные выпуски. Также планируется поиск записей по критериям, регистрация пользователей.
Дизайн есть, верстка есть.
https://dl.dropbox.com/u/1808863/Wordpress/Wordpress.zip - прототипы
https://dl.dropbox.com/u/1808863/Wordpress/%D0%A2%D0%97%20WP.docx - ТЗ
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Структура csv : [UN_ID],[ID_GROUP],[PIN],[ID_TYPE],[SHORT_TXT1],[STATUS_1], ... , [STATUS_n] , [SHORT_TXT2] Алгоритм : В форму на сайте (нужно сделать) , вводится UN_ID , PIN , ставится ID_TYPE (0 или ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $250
Необходимо разработать приложение-калькулятор (на сайт) для просчета полиграфической продукции. Что бы после выбора параметров клиент мог узнать цену на изделие.Веб-программирование17 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходима программная часть интернет-магазина на 1с-bitrix с интерграцией с 1с (дизайн, верстка и работы с 1с с нашей стороны). В дальнейшем — поддержка и постоянное развитие проекта. Плюс, мы как студия ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать онлайн конструктор макетов для сайта по полиграфии. По примеру сайта: http://vizitka.ua/constructor_visitok.htm Пожалуйста, указывайте сроки и цену за разработку.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, Требуется сделать аналогичный функционал по нашему дизайну на JS с возможностью изменения данных для расчета. http://www.migzaim.ru/savings.htm#cl1Веб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $40
Необходимо натянуть верстку сайтаВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать личный кабинет пользователя сервиса. Авторизация происходит через Joomla, API работает посредством отправки XML-пакета, методом POST, на удаленный сервер, и получением ответного XML. Для отправки необходимо ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо полностью настроить счетчик GA для интернет-магазина, а именно мы должны иметь возможность видеть источники траффика, такие как директ, адвордс, естественный поиск, тогр.меил. Видеть заказы, сделанные пользователями из этих источников и их суммы. Естественно, должно ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо сделать на сайте под Wordpress, в плагине Forms Manager следующий функционал: при заполнении формы, пользователь закачивает на сайт файл. Этому файлу нужно присвоить уникальный номер, вывести его на экран после успешной загрузки и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад