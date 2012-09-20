Сделать функцию в плагине Forms для Wordpress

Необходимо сделать на сайте под Wordpress, в плагине Forms Manager следующий функционал:

при заполнении формы, пользователь закачивает на сайт файл. Этому файлу нужно присвоить уникальный номер, вывести его на экран после успешной загрузки и отправить его на e-mail пользователю.

В админ. части плагина forms, этот код также должен быть доступен.