Сделать функцию в плагине Forms для Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка112 просмотров

Необходимо сделать на сайте под Wordpress, в плагине Forms Manager следующий функционал:

при заполнении формы, пользователь закачивает на сайт файл. Этому файлу нужно присвоить уникальный номер, вывести его на экран после успешной загрузки и отправить его на e-mail пользователю.

В админ. части плагина forms, этот код также должен быть доступен.

WordPress
13 лет назад
fod
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров