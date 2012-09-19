Сделать выгрузку цен на маркет на Битрикс

Ребята, есть битрикс и есть на нем магазин. Магазин на маркете, в маркет выгружается с сайта файл цен yml, в итоге цены на сайте и на маркете не совпадают, цены в магазине формируются в зависимости от курса доллара. Нужно сделать так чтобы цены менялись реже, либо как-то по-другому решить проблему. Очень срочная задача, потому что маркет блокирует магазин.