Сделать выгрузку цен на маркет на Битрикс

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка112 просмотров

Ребята, есть битрикс и есть на нем магазин. Магазин на маркете, в маркет выгружается с сайта файл цен yml, в итоге цены на сайте и на маркете не совпадают, цены в магазине формируются в зависимости от курса доллара. Нужно сделать так чтобы цены менялись реже, либо как-то по-другому решить проблему. Очень срочная задача, потому что маркет блокирует магазин.

13 лет назад
Woltik
38 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

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hand-made
Андрей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$50
1 день

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hand-made
Андрей 
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