Доработка аналитического сервиса на Друпал

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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка73 просмотра

Ищу программиста или команду для доработки функционала аналитического сервиса. Сделан на друпале. Задания оформляем ТЗ, оплата сдельная. Сервис сложный, но кому-то в этом все таки надо разобраться :) тестовое тз вышлю по запросу

Drupal
13 лет назад
begem0t
42 года
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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