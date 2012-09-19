Есть сайт, интернет магазин проектов. На нем стоит модуль Better Exposed Filter к модулю необходимо дописать функционал, отображения количества материалов, привязанных к фильтру - цифрами. В корзине необходимо осуществить выбор параметров ...
Доработка аналитического сервиса на Друпал
Ищу программиста или команду для доработки функционала аналитического сервиса. Сделан на друпале. Задания оформляем ТЗ, оплата сдельная. Сервис сложный, но кому-то в этом все таки надо разобраться :) тестовое тз вышлю по запросу
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