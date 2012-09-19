Создание (программирование) сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок147 просмотров

Создание (программирование) сайта

Нужно сделать сайт по приложенным дизайну и ТЗ.

В ответ жду: стоимость, сроки, движок.

13 лет назад
gdsx10
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров