Доработка структуры каталога товаров на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок96 просмотров

Здравствуйте, требуется доработать каталог на битрикс.

ТЗ прилагается.

Сразу пишите сроки и цену.

Спасибо откликнувшимся.

13 лет назад
mirnii
56 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров