Требуется взять дизайн на сайте gro-u-pon.ru (дефисы убрать) и натянуть на простой сайт на Drupal 7. Нужны страницы: http://gro-u-pon.ru, http://gro-u-pon.ru/moscow/gemuevmsk, http://gro-u-pon.ru/info/how-it-works, http://gro-u-pon.ru/info/contacts, ...
Доработка структуры каталога товаров на Битрикс
Здравствуйте, требуется доработать каталог на битрикс.
ТЗ прилагается.
Сразу пишите сроки и цену.
Спасибо откликнувшимся.
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