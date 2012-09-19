Авторизация на php

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  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки132 просмотра

Требуется человек который сможет написать хороший код и создать класс по авторизации и ролям.

Так же нужны знания по AJAX и создании ЧПУ

Фреймворки не предлагать.

AJAXPHP
13 лет назад
Maksim_K
Максим 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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