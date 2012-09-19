Webasyst: проблемы со скрипом

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Закрыт2 заявки151 просмотр

Добрый день, изначальная конфигурация скриптов изменялась, и теперь старые товары отображаются нормально, а вот при добавлении новых или импорте идет сдвиг левого меню с каталогом продукции:

1) нормальный вид

http://luxopt.com.ua/category/guy_laroche/

2) новодобавленный товар:

http://luxopt.com.ua/category/guy-laroche/

Товары добавленные ранее отображаются нормально.

Webasyst
13 лет назад
granada_invest
Илья 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

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