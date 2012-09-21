Нужно поставить слайдер в шапку сайта, сделанного на DLE

Основной код можно вытащить из этого шаблона: clck.ru/271y8

мне нужно только смену картинок в автоматич режими с затемненной фоновой подписью

правый блок и нижний (выбор картинки) – не надо.

пожелания: чтобы в файле main – была только переменная, выводящая слайдер.

сам код слайдера – в отдельном файле, который будет подключаться через эту переменную.

Основной код можно вытащить из этого шаблона: clck.ru/271y8

мне нужно только смену картинок в автоматич режими с затемненной фоновой подписью

правый блок и нижний (выбор картинки) – не надо.

пожелания: чтобы в файле main – была только переменная, выводящая слайдер.

сам код слайдера – в отдельном файле, который будет подключаться через эту переменную.

видеоописание задания: file.karelia.ru/r8739k/