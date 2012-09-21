Нужно поставить слайдер в шапку сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки162 просмотра

Нужно поставить слайдер в шапку сайта, сделанного на DLE

Основной код можно вытащить из этого шаблона: clck.ru/271y8

мне нужно только смену картинок в автоматич режими с затемненной фоновой подписью

правый блок и нижний (выбор картинки) – не надо.

пожелания: чтобы в файле main – была только переменная, выводящая слайдер.

сам код слайдера – в отдельном файле, который будет подключаться через эту переменную.

Основной код можно вытащить из этого шаблона: clck.ru/271y8

мне нужно только смену картинок в автоматич режими с затемненной фоновой подписью

правый блок и нижний (выбор картинки) – не надо.

пожелания: чтобы в файле main – была только переменная, выводящая слайдер.

сам код слайдера – в отдельном файле, который будет подключаться через эту переменную.

видеоописание задания: file.karelia.ru/r8739k/

DLE
13 лет назад
kochetoff
Алекс 
43 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Yuriy_d
Юрий 
41 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Заказывал слайдер для блога. Юрий сделал работу вовремя (я бы сказал - за пару часов всего!!) в полном соответствии с Тех заданием. Без задавания кучи вопросов. Закачал новый код на хостинг. Были нестыковки по стилям - я показал их. Юрий в течении 5 минут все подправил как надо! Очень приятно работать с профессионалом! Всем рекомендую.
Все прошло отлично.

Заявки фрилансеров

Yuriy_d
Юрий 
41 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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