Yii, PHP, MySQL, Smarty, JavaScript, jQuery
Специализация: сайты под ключ + сопровождение, веб-программирование, веб-дизайн (верстка).
Знания: PHP, MySQL, Smarty, JavaScript, jQuery и др..
Фреймворки: Yii Framework.
Создание сайтов любой сложности:
- Сайт-визитка
- Корпоративный сайт
- Интернет-магазин
- Промо-сайт
- Блог
- Интернет-портал
- разработка CMS
-и т.д (Всё чего захочет заказчик)
Создание сайтов на базе собственной CMS,
a так же:
ModX
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
11 лет назад
Отличный верстальщик, конечно есть к чему стремиться в техническом плане, но все же я остался довольным и даже больше. Я бы посоветовал его кому то, но мне он самому нужен как верстальщик. Спасибо большое Юрий сотрудничаем дальше. С Уважением, Сергей Александрович.
Ответный отзыв
Остался доволен Сергеем как заказчиком. Никому его не советую, так как сам хочу с ним работать.
$20
10 баллов
11 лет назад
Понравилось работать с Юрием. Довольно оперативно, качественно. Ну и недорого, относительно других предложений.
Ответный отзыв
Работа прошла просто на отлично. Рекомендую всем.
$95
10 баллов
11 лет назад
Ответственно и в срок. Спасибо.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Чётко поставленная задача и моментальная оплата. Рекомендую.
$45
10 баллов
11 лет назад
Работа выполнена раньше поставленного срока и на отлично.
Ответный отзыв
Все прошло отлично.
$50
10 баллов
11 лет назад
Выполнил поставленную задачу, учел все просьбы. Работаем дальше!
Ответный отзыв
Все прошло отлично.
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $400
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