Отличный верстальщик, конечно есть к чему стремиться в техническом плане, но все же я остался довольным и даже больше. Я бы посоветовал его кому то, но мне он самому нужен как верстальщик. Спасибо большое Юрий сотрудничаем дальше. С Уважением, Сергей Александрович.