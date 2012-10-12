Yuriy_d

Юрий Yuriy_d

 
39 летБеларусь/Брест
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Yii, PHP, MySQL, Smarty, JavaScript, jQuery

Специализация: сайты под ключ + сопровождение, веб-программирование, веб-дизайн (верстка).

Знания: PHP, MySQL, Smarty, JavaScript, jQuery и др..

Фреймворки: Yii Framework.

Создание сайтов любой сложности:

- Сайт-визитка

- Корпоративный сайт

- Интернет-магазин

- Промо-сайт

- Блог

- Интернет-портал

- разработка CMS

-и т.д (Всё чего захочет заказчик)

Создание сайтов на базе собственной CMS,

a так же:

ModX

PHPJavascriptMySQLMODXjQueryYiiСайт-визитка
Портфолио
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Отзывы заказчиков
wolfmaster
Сергей 
30 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Верстальщик HTML 5
Отличный верстальщик, конечно есть к чему стремиться в техническом плане, но все же я остался довольным и даже больше. Я бы посоветовал его кому то, но мне он самому нужен как верстальщик. Спасибо большое Юрий сотрудничаем дальше. С Уважением, Сергей Александрович.
Остался доволен Сергеем как заказчиком. Никому его не советую, так как сам хочу с ним работать.
Ответный отзыв
Anysidor
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Сверстать кнопку "Подробнее"
Понравилось работать с Юрием. Довольно оперативно, качественно. Ну и недорого, относительно других предложений.
Работа прошла просто на отлично. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
GHzz
Юрий 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$95
10 баллов
11 лет назад
Сверстать и внедрить шаблон на ModX/WordPress
Ответственно и в срок. Спасибо.
Отличный заказчик. Чётко поставленная задача и моментальная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
samid
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$45
10 баллов
11 лет назад
Верстка 5-8 страниц готовых макетов сайта.
Работа выполнена раньше поставленного срока и на отлично.
Все прошло отлично.
Ответный отзыв
sliak
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Требуется сверстать 2 страницы
Выполнил поставленную задачу, учел все просьбы. Работаем дальше!
Все прошло отлично.
Ответный отзыв
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $400
#5107