Вёрстка одной страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок209 просмотров

Нужно сверстать (из psd) одну страничку.

Требования к исполнителю: знание twitter bootstrap и вёрстка соотв. на нём (ну или в крайнем случае вы должны знать что такое css reset)

Кроссбраузерность: IE7+, Opera 10+, Chrome, FF3.6+

В остальном полагаюсь на Ваш опыт.

Макет: https://www.dropbox.com/s/l7fv7ytvklgee15/%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC.psd

BootstrapCSS
13 лет назад
yujj
Юрий 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Yuriy_d
Юрий 
41 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$11
1 день
Отлично сверстано, быстро и главное по очень приемлемой цене - советую в качестве верстальщика.
Отличный заказчик. Все грамотно объяснил, и моментально оплатил. Рекомендую !

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Yuriy_d
Юрий 
41 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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