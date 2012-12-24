Сверстать шаблон под Drupal 7

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки151 просмотр

Имеется дизайн - необходимо на его основе сверстать шаблон под Друпал7, вывести Популярные записи и записи из той же категории в блоках (с помощью Views), настроить форум. В приложении скрин главной страницы - что будет нужно реализовать. Остальное через личку.

Drupal
12 лет назад
olgataran
Ольга 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

rm_rm
Роман 
33 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$140
14 дней
Работа выполнена качественно. Все пожелания по поводу верстки были исполнены. Спасибо!
Ольга — приятный в общении заказчик, оперативно отвечает на возникнувшие вопросы своевременная оплата, все как и договаривались Рекомендую!

Заявки фрилансеров

rm_rm
Роман 
33 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад