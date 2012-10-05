Подредактировать шаблон на template cms

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Закрытнет заявок76 просмотров

Здравствуйте господа, нужна помощь в доработке шаблона на template cms, один верстальщик сделал но криво все.. тобиш у меня с бука выглядит все нормально а с других устройств криво все, в прямом смысле этого слова. Необходимо выронить его. Оплата 500 р. по факту верску делали за 1000. скайп boximus7

13 лет назад
boximus7
Яков 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

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