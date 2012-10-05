Подредактировать шаблон на template cms

Здравствуйте господа, нужна помощь в доработке шаблона на template cms, один верстальщик сделал но криво все.. тобиш у меня с бука выглядит все нормально а с других устройств криво все, в прямом смысле этого слова. Необходимо выронить его. Оплата 500 р. по факту верску делали за 1000. скайп boximus7