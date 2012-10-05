Специалист по joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок177 просмотров

На постоянно основе требуется человек, который сможет выполнять постоянно маленькие задания по работе с сайтом на joomla по шаблонам. Оплачивается каждое действие, человек должен быть постоянно на связи. Предпочтение отдается фрилансерам с низкой стоимостью и знанием системы justclick.

Joomla
13 лет назад
koshka_kgss
Анна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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