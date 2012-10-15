Сверстать и внедрить шаблон на ModX/WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок132 просмотра

Что нужно: сверстать, внедрить шаблон, настроить/поправить требуемые модули. Превью макета во вложении.

Рассматриваемые CMS: ModX/WordPress.

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MODXWordPress
13 лет назад
GHzz
Юрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Yuriy_d
Юрий 
41 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$95
4 дня
Ответственно и в срок. Спасибо.
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Заявки фрилансеров

Yuriy_d
Юрий 
41 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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