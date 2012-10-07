Вёрстка двух страниц под iPad. Ретина.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка183 просмотра

Нужно сверстать две страницы в HTML для нашего приложения на iPad.

Страницы простые.

Есть лайтбокс.

Есть скроллинг изображений(подключаем flexslider.woothemes.com/)

Нужно сделать переключатель "офисы продаж"/"представительства". При переключении будет меняться соответствующий блок.

Карту на странице об офисах отображаем ту же что в миниатюре. То есть одно и тоже изображение будет. Просто в миниатюре сжимаем при помощи атрибутов высоты и ширины.

На странице о объекте галерея фотографий. Справа есть ссылка посмотреть на карте. При нажатии на ней, нужно в галерее картинок отобразить первую картинку (первой картинкой будет являться карта).

Нужно помнить что будет использоваться на iPad а там у последних моделей ретина дисплей.

Цитата с хабра:

habrahabr.ru/post/150071/

HTML и CSS-масштабирование

Самый простой способ подготовить графику к Retina-дисплею — это просто разделить пополам физические размеры изображения. Например, чтобы показать фотографию 200x300 пикселей на экране с увеличенной плотностью пикселов, необходимо загрузить фото размером 400x600 пикселей и уменьшить его, используя CSS-аттрибуты или HTML-параметры.

CSSHTML
13 лет назад
ekrilat
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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