Верстка 3-х страниц

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт25 заявок231 просмотр

Добрый день.

Необходима крос верстка 3-х страниц. Ссылки на страницы ниже:

http://yadi.sk/d/7E3FmZIV03fka

http://yadi.sk/d/PCrZ26f103fkO

http://yadi.sk/d/OOKfLGWc03fkG

Прошу озвучить стоимость и сроки.

Оплата после выполнения работы или поэтапно,равными частями, вы показываете результат на своем сервере. Предоплаты не делаю. Аккаунты с возрастом регистрации менее 3-х месяцев не рассматриваю.

13 лет назад
LegbI4
Олег 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
22 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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