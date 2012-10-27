Настроить шаблон для Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки179 просмотров

Здравствуйте, был приобретен шаблон для Wordpress, необходимо его установить на CMS, настроить отображение (модули) для главной и внутренних страниц.

Подскажите, порядок цен и сроки выполнения (при условии, что все исходные данные будут нами подготовлены).

Шаблон по ссылке http://themeforest.net/item/tersus-responsive-wordpress-theme/2343187

В приложение краткий перечень работ, для наглядности ТЗ будет в картинках.

WordPress
13 лет назад
Everyday
Сергей 
36 лет
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Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Wib
28 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
28 отзывов(-2)
13 лет назад
$10
2 дня
Плюс: четкая организация работы и результат. Минус: немного затянули с сроками. Рекомендую будущим клиентам. Давид не только ответственный исполнитель, но и приятный, адекватный человек.
Несмотря на затянутое время со здачей проекта, оплатил проект по договоренной сумме. Приятно иметь дело с такими людьми. Советую.

Заявки фрилансеров

Wib
28 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
28 отзывов(-2)
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