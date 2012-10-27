Настроить шаблон для Wordpress

Здравствуйте, был приобретен шаблон для Wordpress, необходимо его установить на CMS, настроить отображение (модули) для главной и внутренних страниц.

Подскажите, порядок цен и сроки выполнения (при условии, что все исходные данные будут нами подготовлены).

Шаблон по ссылке http://themeforest.net/item/tersus-responsive-wordpress-theme/2343187

В приложение краткий перечень работ, для наглядности ТЗ будет в картинках.