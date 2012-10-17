Необходима чистая верстка. Сам не успеваю. Сроки горят. Оплата по факту. Приоритет скорости работы и цене
Верстка туристического портала
Необходимо 5 страниц: главная и 4 внутренние.
Использовать только современные технологии. HTML5, CSS3. Код должен проходить валидацию.
Комментарии к коду (закрытие тегов в html, отделение правил в css)
Поддержка всех современных браузеров, а также IE7 и выше. Адекватное отображение на touch устройствах (правильно прописанный viewport и media query).
Все это необходимо сделать до понедельника.
Главная страница в приложении.
Предпочтение отдается исполнителю с портфолио, отзывами и рекомендациями.
Выбранный исполнитель
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