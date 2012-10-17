Верстка туристического портала

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок225 просмотров

Необходимо 5 страниц: главная и 4 внутренние.

Использовать только современные технологии. HTML5, CSS3. Код должен проходить валидацию.

Комментарии к коду (закрытие тегов в html, отделение правил в css)

Поддержка всех современных браузеров, а также IE7 и выше. Адекватное отображение на touch устройствах (правильно прописанный viewport и media query).

Все это необходимо сделать до понедельника.

Главная страница в приложении.

Предпочтение отдается исполнителю с портфолио, отзывами и рекомендациями.

CSSHTML
13 лет назад
zAn0TheRz
Дмитрий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Oxana-Joy
Оксана 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
80 отзывов
13 лет назад
$100
2 дня
Оксана отлично справилась с поставленной задачей. Меня удивило то, как именно она работает. Огромнейшее внимание к мелочам! Я такого еще не встречал! Даже того, чего не было в дизайне, Оксана реализовала и вышло просто потрясающе. Спасибо большое за высококачественную работу!
С Дмитрием приятно иметь дело. В общении вежлив, сообщениями "Как движется работа?" каждые пять минут, не заваливает, оплачивает выполненную работу в срок, в случае каких-либо вопросов - отвечает максимально подробно и развёрнуто. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Oxana-Joy
Оксана 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
80 отзывов
13 лет назад

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