Верстка туристического портала

Необходимо 5 страниц: главная и 4 внутренние.

Использовать только современные технологии. HTML5, CSS3. Код должен проходить валидацию.

Комментарии к коду (закрытие тегов в html, отделение правил в css)

Поддержка всех современных браузеров, а также IE7 и выше. Адекватное отображение на touch устройствах (правильно прописанный viewport и media query).

Все это необходимо сделать до понедельника.

Главная страница в приложении.

Предпочтение отдается исполнителю с портфолио, отзывами и рекомендациями.