Сверстать 1 страничку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок142 просмотра

Нужно кроссбаузерно и, желательно, валидно сверстать страничку (в аттаче). psd дам.

Стоимость и сроки. Спасибо.

13 лет назад
555crop
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

vKozyr
40 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Оперативно и качественно. Рекомендую.
Все идеально, сделал работу - получил оплату. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

vKozyr
40 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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