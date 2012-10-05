Имеется дизайн - необходимо на его основе сверстать шаблон под Друпал7, вывести Популярные записи и записи из той же категории в блоках (с помощью Views), настроить форум. В приложении скрин главной страницы - что будет ...
Сверстать 1 страничку
Нужно кроссбаузерно и, желательно, валидно сверстать страничку (в аттаче). psd дам.
Стоимость и сроки. Спасибо.
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