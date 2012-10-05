Верстка сайта Русалка-Медиа. Срочно до 23:59 07.10

Нужна верстка макета сайта РА Русалка-Медиа.

1). Верстка нужна до 23:59 часов, 07 октября.

2). По ширине растягиваться не должна, выравнивание по центру, фиксированная 1000 пикселей.

3). Динамика на JS: максимум шрифт на куфон подцепить.

4). По-умолчанию кроссбраузерность: IE7+, FF3+, Opera10+, Safari 3+, Chrome, на 6-го осла думаю не стоит ориентироваться.

5). Кодировка UTF-8.

6). Макеты конечно же направляю (скиньте ваши дополнительные контакты для он-лайна).

7). Желательно где можно — делать верстку главной + из нее делать верстку внутренней.

На внутряке должен быть заголовок страницы и текст.

То есть на внутряке убираются лишние элементы с главной и все.

Примечания по макету:

• Использование шрифтов: Arial, Verdana, Trebuchet MS.

• Сокращения в названиях слоев: #A# (стиль активного элемента по наведению курсора).

• Реализация серых кавычек в Отзывах: http://www..ru/program/, динамика в текстовых блоках смыкание или расширение в зависимости от кол-ва знаков.

• Везде где текстовые слои - соответственно в верстке сделать шрифтами.

• Где "Button" графическая ссылка - в отношении подвала с картинками: сландо, метро и мультибаннера.

• При нажатии в верхнем nav_menu на графическую или текстовую ссылку (кнопку), должна происходить прокрутка страницы до соответствующего раздела(проставить якоря), все иконки продублированы текстом, исключение (кнопка с мешком денег и зонтиком считать ведущей на раздел про банки и финансовые компании).

• Динамика на JS: необходима реализация следующего сценария - по умолчанию на странице в каждом разделе есть "текстовая затравка"(не весь текст) и ниже оранжевая стрелка с кнопкой [Узнать больше], при нажатии на кнопку после "текстовой затравки" необходимо чтобы появлялся второй блок текста или весь текст целиком, причем после раскрытия стрелка с кнопкой находятся под раскрывшимся текстовым блоком или всем текстом, в раскрытом состоянии кнопка меняется на другую с надписью [Свернуть] (кнопку отрисовать не успел, просто вставьте кнопку с текстом [Cвернуть] разного уровня затемнения с реакцией по наведению(для теста, я потом отрисую и заменю на оригинальные), по нажатию на кнопку [Свернуть], все возвращается в исходное состояние, весь текст свертывается до "текстовой затравки", а кнопка заменяется на [Узнать больше].

• Вот вроде бы и все примечания к макету (фон: поля сайта светло-голубого цвета).

Небольшое дополнение к ТЗ, я могу неправильно выразиться, поправьте если что не так, я видел что на других сайтах в разделе контакты есть кнопка [Версия для печати] и показывается всплывающее окно clikunder или popunder не скажу точно, и там картинка карты и над картой справа сверху графическая ссылка "Распечать" и графическая ссылка (иконка принтера), по нажатию на которую картинка карты уходит на печать, я так понимаю это реализация на JS.

Вот реализация http://www.marketingone.ru/contact/index.htm, только у них ключ ругается, а вот похожая рабочая версия http://www.marketingone.ru/about/index.htm, ну то есть чтобы всю страницу на печать не кидать, а печаталась только карта.

По цене: Сколько за 1 макет и за все задание, с учетом сроков до 18:00 часов, 07 октября.

До 23:59 часов, 07 октября сверстать успеете.

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