Требуется профессиональный верстальщик

Одной из самых ЛИДЕРСКИХ команд Рунета:

Требуется ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТВЕТСТВЕННЫЙ верстальщик для постоянного сотрудничества.

От Вас главное: Высокая ПРОФЕССИОНАЛЬНОСТЬ и очень высокое чувство ОТВЕТСТВЕННОСТИ!

Проектов будет много самых разнообразных в месяц от 10 и выше.

Если умеете верстать БЫСТРО и КАЧЕСТВЕННО без лишнего кода и косяков при отображении в различных браузерах начиная с IE6 , а также делать всё в оговоренные заранее сроки или даже ранее – то Вы нам подходите!

Если думаете, что можете затянуть выполненные работы хотя бы на 6 часов – лучше не пишите!

Работа будет самого разнообразного типа от мелочей (правок ошибок в коде мелких сайтов ) заканчивая крупными порталами.

Пишите здесь, либо по контактным данным, указанным ниже.

Для нас бизнес - это СПОРТ! Т.е. мы действуем БЫСТРО, СФОКУСИРОВАННО и нацеленно на РЕЗУЛЬТАТ, независимо выходные или нет!

Если вы думаете так же как мы - добавляйтесь - будем вместе строить великую компанию.

Если нет - то не тратьте не свое ни наше время!

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Данные для связи:

Скайп: ruslanyahin

ICQ: 373512154

E-mail: [email protected]