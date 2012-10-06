Нужна качественная вёрстка, с максимальной валидностью. Нужен серьезный опытный верстальщик, школьников и тех еще учится верстать не беспокоить. Всего 12 страницы, но все однотипные. Два слайдера на js присутствуют. ...
Требуется профессиональный верстальщик
Одной из самых ЛИДЕРСКИХ команд Рунета:
Требуется ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТВЕТСТВЕННЫЙ верстальщик для постоянного сотрудничества.
От Вас главное: Высокая ПРОФЕССИОНАЛЬНОСТЬ и очень высокое чувство ОТВЕТСТВЕННОСТИ!
Проектов будет много самых разнообразных в месяц от 10 и выше.
Если умеете верстать БЫСТРО и КАЧЕСТВЕННО без лишнего кода и косяков при отображении в различных браузерах начиная с IE6 , а также делать всё в оговоренные заранее сроки или даже ранее – то Вы нам подходите!
Если думаете, что можете затянуть выполненные работы хотя бы на 6 часов – лучше не пишите!
Работа будет самого разнообразного типа от мелочей (правок ошибок в коде мелких сайтов ) заканчивая крупными порталами.
Пишите здесь, либо по контактным данным, указанным ниже.
Для нас бизнес - это СПОРТ! Т.е. мы действуем БЫСТРО, СФОКУСИРОВАННО и нацеленно на РЕЗУЛЬТАТ, независимо выходные или нет!
Если вы думаете так же как мы - добавляйтесь - будем вместе строить великую компанию.
Если нет - то не тратьте не свое ни наше время!
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Данные для связи:
Скайп: ruslanyahin
ICQ: 373512154
E-mail: [email protected]
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