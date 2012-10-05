Имеет картинка шаблона (есть версия от Corel) Её надо сверстать в HTML. Прилагаю уменьшенную копию шаблона Необходимо использовать табличную верстку. Сделать быстро и качественно.
Нужна валидная верстка главной страницы+внутр
Нужна качественная вёрстка, с максимальной валидностью. Нужен серьезный опытный верстальщик, школьников и тех еще учится верстать не беспокоить.
Всего 12 страницы, но все однотипные. Два слайдера на js присутствуют.
Что хотелось бы от вашей верстки:
- Знание JavaScript (хорошие знания jQuery);
- валидность;
- DIVно / таблично / смешанно – если нужно;
- кроссбраузерность;
- осмысленные имена классов и переменных;
- подробные комментарии в коде по возможности;
- резина блока контента;
- чистый ручной код;
- качество графики;
ГЛАВНОЕ ОТ ВАС:
1. Уложится сроки;
2. Профессионализм;
3. Иметь примеры верстки;
4. Желательно, что бы вы не пропадали.
Сроки: 2-3 раб. дня;
Бюджет: до 100 баксов, чем дешевле тем лучше, верстать там нечего;
Постоянство заказов гарантируем от маленьких до больших, начиная от сайтов-компаний и заканчивая крупными интернет-магазинами;
Контакты: 4-один3-23-три7 и в личку.
Предлагая свою кандидатуру, готовьте показать примеры вашей верстки, желательно архивом, что бы можно было посмотреть ваш html код верстки;
Заявки фрилансеров
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