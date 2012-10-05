Нужна валидная верстка главной страницы+внутр

Нужна качественная вёрстка, с максимальной валидностью. Нужен серьезный опытный верстальщик, школьников и тех еще учится верстать не беспокоить.

Всего 12 страницы, но все однотипные. Два слайдера на js присутствуют.

Что хотелось бы от вашей верстки:

- Знание JavaScript (хорошие знания jQuery);

- валидность;

- DIVно / таблично / смешанно – если нужно;

- кроссбраузерность;

- осмысленные имена классов и переменных;

- подробные комментарии в коде по возможности;

- резина блока контента;

- чистый ручной код;

- качество графики;

ГЛАВНОЕ ОТ ВАС:

1. Уложится сроки;

2. Профессионализм;

3. Иметь примеры верстки;

4. Желательно, что бы вы не пропадали.

Сроки: 2-3 раб. дня;

Бюджет: до 100 баксов, чем дешевле тем лучше, верстать там нечего;

Постоянство заказов гарантируем от маленьких до больших, начиная от сайтов-компаний и заканчивая крупными интернет-магазинами;

Контакты: 4-один3-23-три7 и в личку.

Предлагая свою кандидатуру, готовьте показать примеры вашей верстки, желательно архивом, что бы можно было посмотреть ваш html код верстки;