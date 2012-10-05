Верстка тревел-блога

Необходимо сверстать 4 страницы для туристического блога.

В качестве исходников есть jpg рисунки того, и все css необходимое для верстки (основной сайт верстался три месяца назад)

ИспользованиеHTML5, CSS3. Код должен проходить валидацию.

Поддержка всех современных браузеров, а также IE7 и выше. Адекватное отображение на touch устройствах.

Оплата 1000 рублей за страницу, при выполнении работы до понедельника.

Оплата банковским переводом или вебмани