Необходимо сверстать шаблон из картинки в HTML

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок159 просмотров

Имеет картинка шаблона (есть версия от Corel)

Её надо сверстать в HTML.

Прилагаю уменьшенную копию шаблона

Необходимо использовать табличную верстку.

Сделать быстро и качественно.

HTML
13 лет назад
igramnet
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Slayer_007
Вячеслав 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
13 лет назад
$30
1 день
Выполнил Вячеслав все быстро и качественно! Я рекомендую такого верстальщика каждому. Буду дальше с ним работать.
Спасибо за работу и моментальную оплату. Обращайтесь буду рад сотрудничать!

Заявки фрилансеров

Slayer_007
Вячеслав 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
13 лет назад

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