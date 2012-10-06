ruslanyahinbus

В компанию, занимающуюся продажами через интернет требуется тестировальщик-аналитик, который умеет настраивать грамотно тестирование через гугл-аналитикс и visualwebsiteoptimizer.com и анализировать информацию на основе полученных данных. Далее принимать решения для улучшения конверсии сайта. Тестировать будем ...
- Тестирование сайтов2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Мой профиль в одноклассниках кто-то взломал и разослал сообщения друзьям. Нужно выяснить с какого города взломщик, а также если возможно узнать какие страницы в одноклаасниках имеет этот человек. Если есть возможность – узнать кто ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Для образовательного портала нужно создать сайт, при этом все нужно сделать с максимально удобным юзабилити, чтобы посетителям было максимально комфортно и интересно находиться на сайте как можно дольше. Какие элементы должны быть на сайте я ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт10 лет назад
- $2500
Здравствуйте, уважаемые специалисты-фрилансеры! Для издательства инфопродуктов требуются видеокурсы по любым темам, в которых вы разбираетесь лучше всего. Тема может быть абсолютно любой - тут нет границ, главное чтобы вы в ней хорошо разбирались и имели ...Управление проектами10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужно создать видео-заставку для проекта "Академия Компьютерных Знаний" Цель проекта : Помочь людям освоить компьютер – основная аудиторий пенсионеры и люди старше 40. По длительности заставка должна идти не более 6 секунд. ...Видеомонтаж15 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно создать логотип для проекта "Академия Компьютерных Знаний" Цель проекта : Помочь людям освоить компьютер — основная аудиторий пенсионеры и люди старше 40. В создании лого – нет никаких рамок, можете проявлять всю фантазию и ...Логотипы и Знаки35 заявокЗакрыт10 лет назад
- $2500
Академии Компьютерных Знаний требуется специалист по записи очень качественных и подробных видео-уроков по компьютерной грамотности на постоянную основу. Работать можете удалённо – из любой точки мира! Видео-уроки должны быть очень высокого качества с подробным дружелюбным ...Видеомонтаж5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $70
Академии Компьютерных Знаний требуется специалист по записи очень качественных и подробных видео-уроков по компьютерной грамотности на постоянную основу. Видео-уроки должны быть очень высокого качества с подробным дружелюбным объяснением с качественным звуком без помех и заиканий с ...Видеомонтажнет заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно создать скрипт который бы работал следующим образом: Имеются 2 страницы, трафик льем на одну из них, но нужно чтобы скрипт распределял посетителей между этими страницами в следующем процентном соотношении: 35% на 65%. По стоимости ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно сделать Power Point презентацию для выступления на конференции. Имеется текст выступления + изображения которые нужно отобразить на слайдах. Нужно все качественно оформить чтобы получилось выступление на минут 6 – не больше. Текст выступления и ...Презентации4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Нужно записать очень качественный видео-курс по компьютерной грамотности, цель которого сделать из полного чайника — достаточно уверенного пользователя. Вот примеры курсов 1day.clubprofi.com/ и 2dvd.1web.su Курс нужно сделать: На платформе Windows 7 В итоге получится ...Видеомонтаж6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2500
Нужно записать очень качественный видео-курс по компьютерной грамотности, цель которого сделать из полного чайника - достаточно уверенного пользователя. Вот примеры курсов http://1day.clubprofi.com/ и 2dvd.1web.su Курс нужно сделать в 2х вариантах: На платформе Windows XP и точно ...Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен копирайтер с опытом в сфере инфобизнеса для создания 2х текстов для сайтов-прокладок такого типа http://dorelia.ru/ Опыт в написании подобного типа текстов - ОБЯЗАТЕЛЕН, если нет такого опыта - то не пишите. Работа будет оплачена ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен специалист, готовый создавать сайты -прокладки такого типа http://russian-novosti.ru/new/ http://zavtrazamuzh.ru/second/ в разных стилях - блог, сайт, в стиле ответы на mail.ruкак здесь например http://otvet.mail.ru/question/80846100/ Текст мы Вам даем полностью готовый. Ваша задача, только все оформлять и ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт11 лет назад
Одной из самых ЛИДЕРСКИХ команд Рунета: Требуется ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТВЕТСТВЕННЫЙ верстальщик для постоянного сотрудничества. От Вас главное: Высокая ПРОФЕССИОНАЛЬНОСТЬ и очень высокое чувство ОТВЕТСТВЕННОСТИ! Проектов будет много самых разнообразных в месяц от 10 и выше. Если умеете ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Имеются 2 страницы сайта – нужно чтобы людям заходящим на 1ю страницу с определенного (конкретного) сайта – показывалась 2я страница, а всем остальным, 1я, при этом в адресной строке должен отображаться всегда адрес 1ой страницы. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад