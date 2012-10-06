ruslanyahinbus

Руслан Яхин ruslanyahinbus

 
31 годРоссия/Челябинск
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Тестировальщик-аналитик

    В компанию, занимающуюся продажами через интернет требуется тестировальщик-аналитик, который умеет настраивать грамотно тестирование через гугл-аналитикс и visualwebsiteoptimizer.com и анализировать информацию на основе полученных данных. Далее принимать решения для улучшения конверсии сайта. Тестировать будем ...

    Тестирование сайтов2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Взлом страницы в одноклассниках.

    Мой профиль в одноклассниках кто-то взломал и разослал сообщения друзьям. Нужно выяснить с какого города взломщик, а также если возможно узнать какие страницы в одноклаасниках имеет этот человек. Если есть возможность – узнать кто ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание сайта

    Для образовательного портала нужно создать сайт, при этом все нужно сделать с максимально удобным юзабилити, чтобы посетителям было максимально комфортно и интересно находиться на сайте как можно дольше. Какие элементы должны быть на сайте я ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать видеокурс

    $2500

    Здравствуйте, уважаемые специалисты-фрилансеры! Для издательства инфопродуктов требуются видеокурсы по любым темам, в которых вы разбираетесь лучше всего. Тема может быть абсолютно любой - тут нет границ, главное чтобы вы в ней хорошо разбирались и имели ...

    Управление проектами10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно создать видео-заставку

    $100

    Нужно создать видео-заставку для проекта "Академия Компьютерных Знаний" Цель проекта : Помочь людям освоить компьютер – основная аудиторий пенсионеры и люди старше 40. По длительности заставка должна идти не более 6 секунд. ...

    Видеомонтаж15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать логотип

    Нужно создать логотип для проекта "Академия Компьютерных Знаний" Цель проекта : Помочь людям освоить компьютер — основная аудиторий пенсионеры и люди старше 40. В создании лого – нет никаких рамок, можете проявлять всю фантазию и ...

    Логотипы и Знаки35 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Удалённый специалист по записи видеоурока

    $2500

    Академии Компьютерных Знаний требуется специалист по записи очень качественных и подробных видео-уроков по компьютерной грамотности на постоянную основу. Работать можете удалённо – из любой точки мира! Видео-уроки должны быть очень высокого качества с подробным дружелюбным ...

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Записать видео-урок по программе скайп

    $70

    Академии Компьютерных Знаний требуется специалист по записи очень качественных и подробных видео-уроков по компьютерной грамотности на постоянную основу. Видео-уроки должны быть очень высокого качества с подробным дружелюбным объяснением с качественным звуком без помех и заиканий с ...

    Видеомонтажнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно создать скрипт

    Нужно создать скрипт который бы работал следующим образом: Имеются 2 страницы, трафик льем на одну из них, но нужно чтобы скрипт распределял посетителей между этими страницами в следующем процентном соотношении: 35% на 65%. По стоимости ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно сделать Power Point презентацию

    $50

    Нужно сделать Power Point презентацию для выступления на конференции. Имеется текст выступления + изображения которые нужно отобразить на слайдах. Нужно все качественно оформить чтобы получилось выступление на минут 6 – не больше. Текст выступления и ...

    Презентации4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно записать видео-курс по компьютерной грамоте

    $1000

    Нужно записать очень качественный видео-курс по компьютерной грамотности, цель которого сделать из полного чайника — достаточно уверенного пользователя. Вот примеры курсов 1day.clubprofi.com/ и 2dvd.1web.su Курс нужно сделать: На платформе Windows 7 В итоге получится ...

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно записать видеокурс по компьютерной теме

    $2500

    Нужно записать очень качественный видео-курс по компьютерной грамотности, цель которого сделать из полного чайника - достаточно уверенного пользователя. Вот примеры курсов http://1day.clubprofi.com/ и 2dvd.1web.su Курс нужно сделать в 2х вариантах: На платформе Windows XP и точно ...

    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен копирайтер с опытом в сфере инфобизнеса

    Нужен копирайтер с опытом в сфере инфобизнеса для создания 2х текстов для сайтов-прокладок такого типа http://dorelia.ru/ Опыт в написании подобного типа текстов - ОБЯЗАТЕЛЕН, если нет такого опыта - то не пишите. Работа будет оплачена ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Специалист для создания сайтов

    Нужен специалист, готовый создавать сайты -прокладки такого типа http://russian-novosti.ru/new/ http://zavtrazamuzh.ru/second/ в разных стилях - блог, сайт, в стиле ответы на mail.ruкак здесь например http://otvet.mail.ru/question/80846100/ Текст мы Вам даем полностью готовый. Ваша задача, только все оформлять и ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется профессиональный верстальщик

    Одной из самых ЛИДЕРСКИХ команд Рунета: Требуется ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТВЕТСТВЕННЫЙ верстальщик для постоянного сотрудничества. От Вас главное: Высокая ПРОФЕССИОНАЛЬНОСТЬ и очень высокое чувство ОТВЕТСТВЕННОСТИ! Проектов будет много самых разнообразных в месяц от 10 и выше. Если умеете ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Задача для веб-программиста

    Имеются 2 страницы сайта – нужно чтобы людям заходящим на 1ю страницу с определенного (конкретного) сайта – показывалась 2я страница, а всем остальным, 1я, при этом в адресной строке должен отображаться всегда адрес 1ой страницы. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Yuriy_d
Юрий 
39 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Задача для веб-программиста
Грамотно поставленная задача и моментальная оплата. Рекомендую !
Юрий, прекрасно справился с заданием.Очень терпеливый, учел все что нужно! Всем рекомендую!
Ответный отзыв