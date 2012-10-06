Одной из самых ЛИДЕРСКИХ команд Рунета: Требуется ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТВЕТСТВЕННЫЙ верстальщик для постоянного сотрудничества. От Вас главное: Высокая ПРОФЕССИОНАЛЬНОСТЬ и очень высокое чувство ОТВЕТСТВЕННОСТИ! ...
Перетащить сайт на другой хостинг + правки
Задачи:
1) Взять действующий сайт www.solway.ge скопировать на другой хостинг (вместе с базами и всеми что нужно, чтоб сайт полноценно работал)
2) В верхнем левом углу поменять логотип (файл лого предоставим)
3) Поменять фон верхнего меню (рисунок фона предоставим)
4) Вместо всплывающих фотографии на главной станице поставить видеоролики
5) Вместо блока новостей с боку сделать отзывы от клиентов
Бюджет не выше 20–30 долларов
Заявки фрилансеров
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