Перетащить сайт на другой хостинг + правки

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок218 просмотров

Задачи:

1) Взять действующий сайт www.solway.ge скопировать на другой хостинг (вместе с базами и всеми что нужно, чтоб сайт полноценно работал)

2) В верхнем левом углу поменять логотип (файл лого предоставим)

3) Поменять фон верхнего меню (рисунок фона предоставим)

4) Вместо всплывающих фотографии на главной станице поставить видеоролики

5) Вместо блока новостей с боку сделать отзывы от клиентов

Бюджет не выше 20–30 долларов

13 лет назад
originaler
Валентина 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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