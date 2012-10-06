Переверстка одного шаблона, 3 страницы

Есть шаблон http://demo.templatesquare.com/html/rgbstore/rgbstore-blue/index.html

Нужно его переверстать, максимально упростить (если возможно), верстка кроссбраузерная и валидная.

Поменять местами правую и левую колонки. Ширина должна быть 800px и это важно!!

По стилям, их нужно разделить на два файла, в одном разметка ( position, padding, float и т.д. ) в другом стилистика (шрифты, фоны, цвета и т.д.). Страниц нужно 3:

Главная: http://demo.templatesquare.com/html/rgbstore/rgbstore-blue/index.html

Карточка товара: http://demo.templatesquare.com/html/rgbstore/rgbstore-blue/product_description.html

Корзина: http://demo.templatesquare.com/html/rgbstore/rgbstore-blue/shopping_cart.html

В результате должно быть 3 html файлы ( 3 страницы ), 2 css файлы ( один с разметкой, другой со стилистикой )