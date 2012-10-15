Нужна верстка

Есть шаблон http://demo.templatesquare.com/html/rgbstore/rgbstore-blue/index.html Нужно его переверстать, максимально упростить (если возможно), верстка кроссбраузерная и валидная. Поменять местами правую и левую колонки. Ширина должна быть 800px и это важно!! По стилям, их ...