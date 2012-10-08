Сверстать 2 одностраничных сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок199 просмотров

Нужно быстро (сегодня, в течение 3-х часов) и качественно (аккуратные отступы, выделение жирностью, цветом и размером шрифта) сверстать 2 одностраничных сайта (пример: http://delay-business.ru/webinar/). На сайт нужно будет добавить видео (там где сейчас фото сверху). Тексты с выделением фраз цветом и размером предоставлю.

Жду предложений по цене. Работа простая, но портфолио с примерами работ от Вас обязательно.

13 лет назад
VladislavK
Владислав 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

sasha_kiber23
31 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Сделал 2 минисайта быстро, на замечания отреагировал оперативно. Кое-что мне пришлось подправлять самому, но в целом доволен результатом. Желаю дальнейшего профессионального роста. Спасибо!
Очень было приятно поработать с Владиславом, сразу понятна суть задания, и отличний подход к обсуждению задачи, с оплатой все отлично, всем рекомендую с ним работать+!

Заявки фрилансеров

sasha_kiber23
31 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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