ТЗ и макеты прикрепил к проекту. Рассчитываю на 3000-4000руб.
Сверстать 2 одностраничных сайта
Нужно быстро (сегодня, в течение 3-х часов) и качественно (аккуратные отступы, выделение жирностью, цветом и размером шрифта) сверстать 2 одностраничных сайта (пример: http://delay-business.ru/webinar/). На сайт нужно будет добавить видео (там где сейчас фото сверху). Тексты с выделением фраз цветом и размером предоставлю.
Жду предложений по цене. Работа простая, но портфолио с примерами работ от Вас обязательно.
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