Нужен мультиязычный интернет-магазин

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок351 просмотр

ТЗ и макеты прикрепил к проекту.

Рассчитываю на 3000-4000руб.

12 лет назад
DenisD
Денис 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ifors
37 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$100
14 дней
Екатерина профессиональный исполнитель. Я очень рад, что нашел вас, вы проделали огромную классную работу! Всем рекомендую Екатерину, она очень ответственно подходит к работе, обращает внимание на каждый комментарий и сама подсказывает в разных ситуациях как лучше сделать. Помогла с админкой, рассказала от и до что, где, как. В общем мне очень повезло, и вам рекомендую ее!
Хороший заказчик. Оплата после окончания работ. Проблем при общении не возникало.

Заявки фрилансеров

ifors
37 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад

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