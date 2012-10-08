ТЗ и макеты прикрепил к проекту. Рассчитываю на 3000-4000руб.
Глюк с Аяксом в опере
Есть непонятный глюк - на странице стоит форма и скрипт - скрипт при нажатии на кнопку отправляет данные на сервер и в случае если они акцептованы, подставляет значения в инпуты и апдейтит форму. Во всех браузерах все хорошо, но от пользователей с оперой стали постоянно сыапться жалобы хотя сами мы проблему не видим. кто может помочь в решении?
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