Глюк с Аяксом в опере

Есть непонятный глюк - на странице стоит форма и скрипт - скрипт при нажатии на кнопку отправляет данные на сервер и в случае если они акцептованы, подставляет значения в инпуты и апдейтит форму. Во всех браузерах все хорошо, но от пользователей с оперой стали постоянно сыапться жалобы хотя сами мы проблему не видим. кто может помочь в решении?