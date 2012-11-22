Верстка 1 странички

Нужно быстро (сегодня, в течение 3-х часов) и качественно (аккуратные отступы, выделение жирностью, цветом и размером шрифта) сверстать 2 одностраничных сайта (пример: http://delay-business.ru/webinar/). На сайт нужно будет добавить видео (там где сейчас фото сверху). Тексты ...