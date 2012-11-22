Верстка 1 странички

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки128 просмотров

Требуется сверстать 1 страницу из PSD.

Желательны навыки работы с wP.

Пишите в проекте и в личку.

WordPress
13 лет назад
upravaro
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

sasha_kiber23
31 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Работа сделана быстро и качественно. Продолжаем сотрудничать.
Понравилось работать с Мстиславом, хорошо поставлена задача, приятный человек в общении, оплата в срок! Спасибо за сотрудничество. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

sasha_kiber23
31 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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