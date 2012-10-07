Отверстать проект

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок235 просмотров

Есть проект на joomla. костяк написан на jomsocial.

нужно отверстать его.

нужны профессионалы которые выполняли проекты выше среднего.

оставляйте контакты.

сроки имеют значение. предпочтительна сделка без риска.

Joomla
13 лет назад
nizimov-andrei
Андрей 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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