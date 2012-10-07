ТЗ и макеты прикрепил к проекту. Рассчитываю на 3000-4000руб.
Отверстать проект
Есть проект на joomla. костяк написан на jomsocial.
нужно отверстать его.
нужны профессионалы которые выполняли проекты выше среднего.
оставляйте контакты.
сроки имеют значение. предпочтительна сделка без риска.
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