Требуется сверстать 2 страницы

Требуется сверстать страницу (прикреплен к проекту скрин), и сверстать основаясь на скрине корзину, пример предоставлю.

Если справитесь и цена устроит, отдам еще 4 проекта на верстку + частенько буду подкидывать работу.

Все должно быть качественно, валидно и кроссбраузерно.

Без портфолио и отзывов не писать.