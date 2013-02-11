ТЗ и макеты прикрепил к проекту. Рассчитываю на 3000-4000руб.
Верстка html
Нужно срочно сверстать главную страницу интернет-магазина в html.
А также внутренние (отличается только текстовой частью. Шапка, подвал, боковая часть не меняются): список статей, статья детально, список товаров, товар детально
Исходник .psd
Сверстана шапка
Указывайте пожалуйста сроки и стоимость. Без указания сроков и стоимости предложения не рассматриваю.
Возможно постоянное сотрудничество
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Есть проект на joomla. костяк написан на jomsocial. нужно отверстать его. нужны профессионалы которые выполняли проекты выше среднего. оставляйте контакты. сроки имеют значение. предпочтительна сделка без риска.HTML-верстка7 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется сверстать страницу (прикреплен к проекту скрин), и сверстать основаясь на скрине корзину, пример предоставлю. Если справитесь и цена устроит, отдам еще 4 проекта на верстку + частенько буду подкидывать работу. Все должно ...Завершен13 лет назад
- $50
Несложная верстка 1000 рублей до понедельникаHTML-верстка17 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть непонятный глюк - на странице стоит форма и скрипт - скрипт при нажатии на кнопку отправляет данные на сервер и в случае если они акцептованы, подставляет значения в инпуты и апдейтит форму. Во всех ...Завершен13 лет назад
- $10
Требуется сверстать 1 страницу из PSD. Желательны навыки работы с wP. Пишите в проекте и в личку.Завершен13 лет назад
- $50
Добрый день. Необходима крос верстка 3-х страниц. Ссылки на страницы ниже: http://yadi.sk/d/7E3FmZIV03fka http://yadi.sk/d/PCrZ26f103fkO http://yadi.sk/d/OOKfLGWc03fkG Прошу озвучить стоимость и сроки. Оплата ...HTML-верстка25 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно быстро (сегодня, в течение 3-х часов) и качественно (аккуратные отступы, выделение жирностью, цветом и размером шрифта) сверстать 2 одностраничных сайта (пример: http://delay-business.ru/webinar/). На сайт нужно будет добавить видео (там где сейчас фото сверху). Тексты ...Завершен13 лет назад
Нужно установить последнюю версию дле, сверстать и натянуть макет на неё. Статейный сайт, присутствует макет главной и статейной страницыЗавершен13 лет назад
Нужно отверстать макеты: http://yadi.sk/d/sja-gnyYTCvx кроме главной! Кроссбраузерность ИЕ7+, jQuery, соблюдение стандартов W3C. Чистота и аккуратность кода. От вас цена и сроки обязательно !!!Завершен13 лет назад