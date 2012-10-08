Верстка макета PSD

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен25 заявок181 просмотр

Сверстать макет PSD в сумме 7 страниц.

13 лет назад
ivanqo2012
Ильинков 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

NetSkyby
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$80
3 дня
Желаю Всем такого верстальщика. Все было выполнено качественно и в сроки. Спасибо.
Спасибо!

Заявки фрилансеров

NetSkyby
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка html

    $50

    Нужно срочно сверстать главную страницу интернет-магазина в html. А также внутренние (отличается только текстовой частью. Шапка, подвал, боковая часть не меняются): список статей, статья детально, список товаров, товар детально Исходник .psd ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Отверстать проект

    $250

    Есть проект на joomla. костяк написан на jomsocial. нужно отверстать его. нужны профессионалы которые выполняли проекты выше среднего. оставляйте контакты. сроки имеют значение. предпочтительна сделка без риска.

    Joomla
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется сверстать 2 страницы

    Требуется сверстать страницу (прикреплен к проекту скрин), и сверстать основаясь на скрине корзину, пример предоставлю. Если справитесь и цена устроит, отдам еще 4 проекта на верстку + частенько буду подкидывать работу. Все должно ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Глюк с Аяксом в опере

    Есть непонятный глюк - на странице стоит форма и скрипт - скрипт при нажатии на кнопку отправляет данные на сервер и в случае если они акцептованы, подставляет значения в инпуты и апдейтит форму. Во всех ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка 3-х страниц

    $50

    Добрый день. Необходима крос верстка 3-х страниц. Ссылки на страницы ниже: http://yadi.sk/d/7E3FmZIV03fka http://yadi.sk/d/PCrZ26f103fkO http://yadi.sk/d/OOKfLGWc03fkG Прошу озвучить стоимость и сроки. Оплата ...

    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать 2 одностраничных сайта

    $50

    Нужно быстро (сегодня, в течение 3-х часов) и качественно (аккуратные отступы, выделение жирностью, цветом и размером шрифта) сверстать 2 одностраничных сайта (пример: http://delay-business.ru/webinar/). На сайт нужно будет добавить видео (там где сейчас фото сверху). Тексты ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад