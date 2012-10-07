Нужно сверстать две страницы в HTML для нашего приложения на iPad. Страницы простые. Есть лайтбокс. Есть скроллинг изображений(подключаем flexslider.woothemes.com/) Нужно сделать переключатель "офисы продаж"/"представительства". При переключении будет меняться соответствующий блок. ...
Верстка макета
Добрый день. Необходимо заверстать psd в html. Кроссплатформенно.
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