Верстка макета

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт27 заявок258 просмотров

Добрый день. Необходимо заверстать psd в html. Кроссплатформенно.

HTML
13 лет назад
webmazter
Иван 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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