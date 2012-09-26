На сайт на joomla 1.5 требуется модуль-конструктор для заказа сувенирной продукции с фото: кружки, футболки, пазлы и т.д. www.caprint. ru - самый удачный пример. /Создать/Кружки/Заказать свою фотокружку/ Только необходим конструктор, который будет ...
Xml-файл
Добрый день!
Вот наш сайт lovedsale.ru
В общем для партнерства с агрегатами купонов нам необходим xml файл для импортирования или для загрузки на их сайт информации о наших акциях (купонах).
Вот что они пишут - http://kuponator.ru/xmlformat.html , таких сайтов несколько, xml файлы у всех примерно одинаковые. Требуется написание 2-3 файлов.
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