Добрый день!

Вот наш сайт lovedsale.ru

В общем для партнерства с агрегатами купонов нам необходим xml файл для импортирования или для загрузки на их сайт информации о наших акциях (купонах).

Вот что они пишут - http://kuponator.ru/xmlformat.html , таких сайтов несколько, xml файлы у всех примерно одинаковые. Требуется написание 2-3 файлов.