Xml-файл

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок162 просмотра

Добрый день!

Вот наш сайт lovedsale.ru

В общем для партнерства с агрегатами купонов нам необходим xml файл для импортирования или для загрузки на их сайт информации о наших акциях (купонах).

Вот что они пишут - http://kuponator.ru/xmlformat.html , таких сайтов несколько, xml файлы у всех примерно одинаковые. Требуется написание 2-3 файлов.

13 лет назад
wildwolf
Евгений 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

hand-made
Андрей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$60
1 день
Все выполнено качественно. В процессе Андрей выполнял работу, не включенную в проект, за что дополнительно попросил вполне адекватное вознаграждение. Все устроило, будем сотрудничать дальше.
Было приятно сотрудничать

Заявки фрилансеров

hand-made
Андрей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад