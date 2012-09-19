Несложный парсинг пары проектов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок162 просмотра

Приветствую!

Нужно запарсить пару небольших справочников фирм (до 10К записей) - основные данные и лого.

Бюджет на каждый парсинг - 20 вмз.

На выходе нужен хмл и папка с лого.

Кто готов - оставляйте асю!

13 лет назад
shaurmagia
Максим 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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