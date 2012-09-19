Программа для Google+

Доброе время суток, дорогие фрилансеры.

Интересует возможность и цена создания программы/приложения или чего-то в этом роде для социальной сети google+.

Набор функций, который должна выполнять данная программа:

1. Логиниться под аккаунтом gmail.com и заходить на google+

2. Поддерживать мультиакк, т.е. последовательная смена аккаунтов в списке

3. Поддержка сервисов антикапчи или подобное.

4. Основной функционал программы: добаление плюсиков на нужную мне запись, сайт или пост, со сменой анкеты. При этом должен задаваться таймер пребывания на данном сайте - для создания видимости естественного человечского фактора.

5. Дополнительные "хотелки" я сообщу при личном общении.

От Вас - стоимость реализации + возможный функционал + среда, в которой будет реализовано.

Прошу цены писать разумные =)