Срочно реанимировать сайт на DLE

Здравствуйте.

Сайт висел долгое время сам по себе и его никто не трогал.

Всё, что я сейчас сделал - это отредактировал шаблон main.tpl через админку сайта, а не через ФТП.

После этого вместо сайта пустая страницы. Причем как главная так и все внутренние.

Помогите пожалуйста.