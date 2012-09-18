Скрипт в избранное/сделать стартовой

Перерыл весь интернет, ничего путного не нашел.

Нужен кроссбраузерный скрипт добавления в избранное/закладки/на панель и Сделать стартовой.

Браузеры: IE, Опера, Мозила, Сафари, Хром

Сафари и Хром я так понимаю не поддерживают добавления в закладки, а Сделать стартовой работает только в IE, верно?

Вот нужен скрипт, который будет корректно работать везде, а если браузер не поддерживает то просто выдавать алерт с инструкцией как сделать это действие.

Оплата после моего тщательного тестирования в перечисленных браузерах.