Скрипт в избранное/сделать стартовой

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Завершен2 заявки116 просмотров

Перерыл весь интернет, ничего путного не нашел.

Нужен кроссбраузерный скрипт добавления в избранное/закладки/на панель и Сделать стартовой.

Браузеры: IE, Опера, Мозила, Сафари, Хром

Сафари и Хром я так понимаю не поддерживают добавления в закладки, а Сделать стартовой работает только в IE, верно?

Вот нужен скрипт, который будет корректно работать везде, а если браузер не поддерживает то просто выдавать алерт с инструкцией как сделать это действие.

Оплата после моего тщательного тестирования в перечисленных браузерах.

13 лет назад
Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв

Выбранный исполнитель

WebKatana
Педченко 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва(-2)
13 лет назад
$8
1 день
Евгений достаточно быстро сделал требуемый скрипт за приемлемую сумму. Все как надо. Большое спасибо.
Заказчик который знает чего хочет и умеет грамотно это изложить. Сотрудничеством доволен.

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WebKatana
Педченко 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва(-2)
13 лет назад