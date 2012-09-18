Простая работа по CSS

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт23 заявки265 просмотров

Необходимо отредактировать css файл, так что бы корректно расположить в шапки 7 "кнопок" навигации.

Стоимость 200-300руб.

CSS
13 лет назад
dmitrixxx
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров